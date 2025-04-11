الضرائب: يتبقى 20 يومًا على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «الشركات»

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط 20 يومًا على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، حيث إننا مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2024 حتى 30 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لا يسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

وأشارت إلى متابعة أحمد كجوك وزير المالية اليومية وتوجيهه المستمر بالتيسير على شركائنا الممولين/المكلفين خلال عملية تقديم الإقرارات ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية، مشددة على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نوفر الدعم الكامل لشركائنا لمساعدتهم في عملة تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن: تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون على أعلى مستوى؛ لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على استفساراتهم، إضافةً إلى تواجد لجان في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، كما يقدم «مركز دعم التحول الرقمي» الدعم الفني؛ لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.

سرعة تقديم الإقرارات

ودعت رشا عبد العال، جميع الممولين/المكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة، مشيرةً إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية: مركز أول كبار الممولين، مركز ثان كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، مركز متوسطي الممولين، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية.. يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني.

www.eta.gov.eg



وبالنسبة لباقي الممولين، فيتم تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

كما يمكنكم التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني:

tax.media@eta.gov.eg

ولضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، أضافت رئيس المصلحة أن هناك قنوات متنوعة للتواصل، تشمل:

الخط الساخن: 16395

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

لينكد ان:

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt