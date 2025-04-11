تصعيد إسرائيلي في رفح وسط دعوات دولية لوقف الإبادة.. وغارات أمريكية تستهدف صنعاء

واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تفجير وقصف مدفعي مكثف على الأحياء الشمالية من مدينة رفح جنوب القطاع، في تصعيد جديد للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار النهج التصعيدي ضمن سياسة توصف من قبل جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية بأنها "إبادة جماعية ممنهجة".

مطالبات بتحرك دولي عاجل

وفي ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعاني منها سكان غزة، أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي تطالب فيه بفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والفرق الطبية، محذرة من انهيار كامل للمنظومة الصحية والخدماتية.

ودعت الشبكة إلى تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية و"استخدام التجويع كسلاح حرب"، معتبرة أن الصمت الدولي بات يشجع إسرائيل على المضي في سياساتها القمعية.

كما طالبت بوقف فوري للإمدادات العسكرية، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحرك لإنهاء العدوان ورفع الحصار.

الضفة الغربية: ميدان ملتهب

على صعيد الضفة الغربية، شهدت نابلس وجنين عمليات اقتحام جديدة نفذتها قوات الاحتلال.

وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة القديمة في نابلس، بالتزامن مع عمليات مماثلة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، حيث فرضت طوقًا أمنيًا على منازل عدة، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط استمرار التوتر والاضطرابات الأمنية في مناطق متفرقة من الضفة.

امتداد إقليمي: غارات أمريكية على صنعاء

وفي تطور لافت على الساحة الإقليمية، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن بأن طائرات أميركية شنت سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء. ووفق المصادر ذاتها، استهدفت الغارات منطقة المعمر في مديرية همدان شمال غرب المدينة، إضافة إلى خمس غارات أخرى ضربت مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء.

هذا التصعيد الجوي الأمريكي يأتي في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، ويعكس استمرار المواجهة غير المباشرة بين واشنطن والجماعة المدعومة من إيران، في إطار معادلة إقليمية متشابكة تتأثر بارتدادات الحرب في غزة، وانعكاساتها على الجبهات الأخرى.