ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يحسم موقف الثلاثي الخطير من المشاركة في مواجهة الأهلي

إبراهيم عادل لاعب
إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحسم الجهاز الفني لفريق بيراميدز موقف الثلاثي إبراهيم عادل ورمضان صبحي والبوركيني بلاتي توريه من المشاركة في مباراة الأهلي غدا السبت في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء غد السبت، في الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وغاب الثلاثي عن مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة. 

ويحاول الجهاز الفني لفريق بيراميدز تجهيز الثلاثي إبراهيم عادل ورمضان صبحي وبلاتي توريه للحاق بمواجهة الأهلي حيث يخضع الثلاثي  لاختبار طبي على هامش المران الأخير اليوم الجمعة، لحسم مشاركتهم في المباراة المهمة والمصيرية في مشوار الفريق بالدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في وقت سابق عن شكوى رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، فيما يعاني إبراهيم عادل من آلام في عضلة الساق اليمنى، وكذلك يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة. 

ابراهيم عادل موقف ثلاثي بيراميدز بيراميدز والأهلي رمضان صبحي