بيراميدز يحسم موقف الثلاثي الخطير من المشاركة في مواجهة الأهلي

يحسم الجهاز الفني لفريق بيراميدز موقف الثلاثي إبراهيم عادل ورمضان صبحي والبوركيني بلاتي توريه من المشاركة في مباراة الأهلي غدا السبت في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء غد السبت، في الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وغاب الثلاثي عن مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

ويحاول الجهاز الفني لفريق بيراميدز تجهيز الثلاثي إبراهيم عادل ورمضان صبحي وبلاتي توريه للحاق بمواجهة الأهلي حيث يخضع الثلاثي لاختبار طبي على هامش المران الأخير اليوم الجمعة، لحسم مشاركتهم في المباراة المهمة والمصيرية في مشوار الفريق بالدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في وقت سابق عن شكوى رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، فيما يعاني إبراهيم عادل من آلام في عضلة الساق اليمنى، وكذلك يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة.