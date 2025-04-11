أول ضربة بعد تحريك أسعار الوقود.. ضبط سيارة تهريب سولار في دمياط

قام مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين دمياط، بالمرور فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمحطات.

وقام بضبط إحدى المحطات تقوم بتعبئة السولار بإحدى السيارات بغرض تجميعه لبيعه بالسوق السوداء والاستفادة من فرق السعر قبل تحريك أسعار المواد البترولية؛ حيث بلغت كمية السولار التى تم ضبطها بالخزان الخاص بالسيارة ٤٨٠٠ لتر سولار.

وعلى الفور، تم ضبط السيارة والمحطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة السيارة بكميات السولار التى تم ضبطها والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وتسليم السيارة والمتهمين إلى قسم الشرطة برفقة المحضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة السيارة بكميات السولار التى تم ضبطها فجرا، وكانت الحملة مشكلة برئاسة مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة وبرفقة مجدى المغلاوى مدير التجارة الداخلية بالمديرية ومحمد طلعت مدير إدارة الحوكمة بالمديرية.

وكلف وكيل الوزارة مديرى الإدارات التموينية والمكاتب وكافة العاملين بالتواجد والمرور على كافة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من انتظام العمل ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.

ونبه مجدى عامر على الجميع بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب والعبث بالدعم الذى تقدمه الدوله للمواطن وأنه لن يسمح بذلك تحت أى ظرف من الظروف.

كما تم اليوم تشكيل غرفه عمليات بديوان عام مديريه تموين دمياط برئاسة مجدى عبدالكريم وكيل وزارة التموين في دمياط وذلك لمتابعه محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. وأيضًا تم المرور على جميع المحطات والمستودعات بدائرة المحافظة والقيام بجردها ومعرفه الأرصدة الموجودة بها في وقت مبكر صباح اليوم.

ويتم متابعة الحالة التموينية بمحطات الوقود والمستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها وتلافى أي الملاحظات وحل أي مشكلات قد تطرأ .

كما نبه مجدى عبدالكريم وكيل الوزارة على جميع مديرى الإدارات التموينية بالتواجد المستمر والمرور الدائم على محطات الوقود والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة بجميع المحطات وكذلك مستودعات البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها .

