بنسبة زيادة من 10 لـ15%.. محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لـ«نقل الركاب»

اعتمد شذى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لنقل الركاب، على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الجمعة، محذرًا من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من التعريفة المقررة.

كلف محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، مع طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة، ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، لإعلام المواطنين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين التمسك بحقهم وعدم دفع مبالغ مالية أكثر من الأجرة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي سائق يُخالف التسعيرة المُقررة ويقوم بزيادة في الأجرة أو الامتناع عن التحميل على الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.

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