ختام ورش عمل الفنون التشكيلية لطلائع الشباب والرياضة بسيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة “تنمية النشء“، فعاليات منتجات الفن التشكيلي بمركز شباب مدينة العريش، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وعددا من مديري الإدارات العامة بالمديرية، في مجالات موازيك، قسم النحت الزنك، وقسم أعمال الخيامية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وتستهدف الفعاليات، تنمية مواهب النشء في مجالات متنوعة في إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب النشء.

وصرح حسن عبد الوهاب قائلًا: "تهدف الورش لتعليم النشء أبجديات وأساسيات الفنون، وأن مشروع ورش العمل الفنية والتراثية يستهدف قرابة 100 طليع وطليعة، كما يهدف المشروع بمختلف أشكاله على أيدي مدربين مختصين في هذا الصدد وكوادر فنيين وهم أحمد حسن العيسوي ، وإسراء العيسوي ، ولاء شعبان".