مدير الرعاية الصحية بالعريش يحيل المتغيبين بمركز المساعيد للتحقيق خلال جولة مسائية

قامت الدكتورة إينا سلام، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالعريش ، مساء أمس الخميس، بجولة تفقدية على وحدات الرعاية الأساسية بمدينة العريش وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين على مدار الساعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة خطة تقديم الخدمات الطبية بوحدات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة المسائية.

وقد رافق الدكتورة إينا سلام خلال الجولة التفقدية الدكتورة نورهان ناصر، مساعد مدير إدارة العريش الصحية، وفريق المتابعة بالإدارة؛ حيث شملت الجولة وحدة الرعاية الأولية بمنطقة المساعيد.

وأكدت الدكتورة إينا أن الهدف الرئيسي من الجولة هو الاطمئنان على سير العمل في الوحدة ومتابعة أداء الأطباء الجدد، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية خلال الفترة المسائية.

وأثناء الجولة تم إحالة المتغيبين إلى التحقيق.

وأوضحت مديرة الرعاية أن الجولة جاءت في إطار تكليفات وكيل وزارة الصحة بمتابعة الأداء في المنشآت الصحية بشمال سيناء، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين بالفترة المسائية.