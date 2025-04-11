ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسكان: إجراء قرعتين لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة يومي 22 و23 أبريل

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعتين العلنيتين 11 و 12 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22 و 23/4/2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأضاف الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه على من يرغب من المواطنين في الحضور التواجد بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور.

كما نوه إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

سداد المقدمات القرعة العلنية سكن المدن الجديذة