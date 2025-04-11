الإسكان: إجراء قرعتين لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة يومي 22 و23 أبريل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعتين العلنيتين 11 و 12 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22 و 23/4/2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأضاف الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه على من يرغب من المواطنين في الحضور التواجد بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور.

كما نوه إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.