متحدث الوزراء: الصعيد بمقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الصعيد يحظى بأولوية خاصة من الحكومة المصرية في إطار خطة شاملة للتنمية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في مختلف المحافظات بالصعيد وفقًا لاحتياجات كل محافظة بشكل فردي.

وأضاف «متحدث الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تركيزًا على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، من بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية، فضلا عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى المنفلوطي المركزي في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى زيارته عددًا من المدارس ومحطات المياه.

ولفت متحدث الوزراء إلى أن الزيارات تأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على معايير دقيقة لتقييم مشروعات التنمية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتقييم معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري، مع التأكيد على أهمية تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولون تعد وسيلة فعالة للاطلاع المباشر على سير العمل، ومتابعة مدى رضا المواطنين عن المشروعات المنفذة.