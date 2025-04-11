بعد تحريك أسعار البنزين.. غرفة عمليات وحملات على محطات الوقود بدمياط

انتظم العمل في محطات الوقود ومواقف السيارات في دمياط صباح اليوم الجمعة عقب الإعلان عن تعريفة المواصلات الجديدة في دمياط بعد تحريك أسعار الوقود .

تشكيل غرفة عمليات

كما تم اليوم تشكيل غرفه عمليات بديوان عام مديريه تموين دمياط برئاسة مجدى عبدالكريم وكيل وزارة التموين في دمياط وذلك لمتابعه محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما تم المرور على جميع المحطات والمستودعات بدائرة المحافظة والقيام بجردها ومعرفه الأرصدة الموجودة بها في وقت مبكر صباح اليوم .

ويتم متابعة الحالة التموينية بمحطات الوقود والمستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها وتلافى أي الملاحظات وحل أي مشكلات قد تطرأ.

كما نبه مجدى عبدالكريم وكيل وزارة على جميع مديرى الإدارات التموينية بالتواجد المستمر والمرور الدائم على محطات الوقود وبالتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة بجميع المحطات وكذلك مستودعات البوتاجاز ومتابعة انتظام العمل بها.

واعتمد لدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة، كما اعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من ١٠ جنيه إلى ١١.٥ جنيه والكيلو الذى يليه من ٣ جنيه إلى ٣.٤٥ جنيه، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أيمن الشهابى، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة و وضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف، والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة.

وأكد محافظ دمياط ضرورة متابعة الموقف بشكل دورى على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة من خلال الأرقام " ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب (٠١٥٥٦٦٨١١١١)

(٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢) والخط الساخن لإدارة مرور دمياط (١٣٥)

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 10 ابريل ولمدة 3 أشهر

وأصبحت الأسعار كالاتي :

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.

كما تقرر تثبيت غاز تموين السيارات والغاز المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وأيضًا تقرر زيادة أسعار المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه .

واسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400.

- طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه .

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيه للمليون وحدة حرارية.