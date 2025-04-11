واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة نقل نفط إيرانية ضمن "أسطول الظل"

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مالك شركات تدير 30 سفينة تنقل النفط الإيراني في قوام "أسطول الظل".

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد تم فرض العقوبات على المواطن الهندي جوجويندر سينج برار الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، وكيانين تابعين له في الإمارات وكيانين في الهند.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن سفن برار تنقل النفط الإيراني في المياه الواقعة قبالة العراق وإيران والإمارات وخليج عمان.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني على شبكة من الشاحنين والوسطاء عديمي الضمير مثل برار وشركاته للسماح ببيع نفطها وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وكانت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، فرضت عقوبات على شخص و5 كيانات مقرها إيران، بتهمة دعم برنامج طهران النووي.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن العقوبات فرضت على الكيانات والفرد بسبب دعمهم للمؤسسات التي تدير البرنامج النووي في إيران وتشرف عليه، بما في ذلك شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية TESA التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI.

وذكرت الوزارة أن شركات "ثوريوم للطاقة" و"بارس لبناء وتطوير المفاعلات" (سترا بارس)، و"آذراب للصناعات" أُدرجت في قائمة العقوبات بسبب ملكيتها المباشرة أو غير المباشرة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.