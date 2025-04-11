احذر.. ألم جرثومة المعدة قد يمتد لأسفل الظهر

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بجرثومة المعدة وهي نوع من البكتيريا تصيب المعدة، ويمكن أن تؤدي إلى التهابات وألم و تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وممكن حالات معينة تؤدي العدوى إلى الإصابة بسرطان المعدة عند الإهمال في العلاج.

ووفقا لموقع "healthline" فجرثومة المعدة "هيليكوباكتر بيلوري" يمكن أن تسبب ألم في البطن، وعادة ما يكون هذا الألم في الجزء العلوي من البطن، لكنه قد يصل إلى أسفل البطن أو يمتد إلى الظهر، خاصة إذا كانت الجرثومة سببت قرحة فى المعدة أو الاثني عشر.

أعراض جرثومة المعدة

الأعراض المتوقع حدوثها بسبب جرثومة المعدة هي:

الانتفاخ

الغثيان

ألم أو حرقة في المعدة

التجشؤ الدائم

فقدان الشهية

ممكن ظهور ألم في الظهر إذا كانت القرحة شديدة .

وأكد التقرير، أنه في حالة إذا كان الألم مستقرا في أسفل البطن والظهر بصورة دائمة أو شديدة ، فلابد من زيارة الطبيب لأن هناك أسباب أخرى متوقعة مثل مشاكل القولون، التهابات المسالك البولية، أو أمراض نسائية عند النساء.

علاج جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة يكون بالمضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون.

الإجراءات الوقائية بعد علاج جرثومة المعدة

يمكنك حماية نفسك من الإصابة بعدوى جرثومة المعدة بنفس الطرق التي تحمي بها الجراثيم الأخرى:

اغسل يديك جيدا بعد دخول الحمام وقبل تجهيز الطعام أو تناوله.

انصح أطفالك بغسل أيديهم

عدم تناول الغذاء خارج البيت أو شرب الماء الغير نظيف.

لا تتناول أي طعام غير مطبوخ جيدا.

تجنب الطعام الذي يقدمه الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم.