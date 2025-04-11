43 طالبًا يقدّمون 15 بحثًا علميًا في المؤتمر الطلابي السابع بطب أسنان القناة

انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي السابع لكلية طب الأسنان على مستوى جامعة قناة السويس، والرابع على مستوى الجامعات المصرية، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "طب الأسنان المستدام: الجمع بين الابتكار والتحفظ من أجل مستقبل أخضر".

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دمج مفاهيم الاستدامة في التخصصات الطبية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

جاء المؤتمر تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما شهدت المؤتمر الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجرى تنظيم المؤتمر بقيادة الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي.

وجاءت الفعاليات بإشراف تنفيذي الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة فاعلة من الطلاب.

صياغة مستقبل طبي

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تتبنى مفهوم الاستدامة كمنهج شامل يعكس رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن كلية طب الأسنان تقدم نموذجا يُحتذى به في دمج هذه الرؤية ضمن منظومتها التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب لصياغة مستقبل طبي أكثر وعيا وتأثيرا في محيطهم البيئي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان إلى أهمية المؤتمرات الطلابية في تنمية قدرات الطلاب الأكاديمية وتعزيز الوعي المهني لديهم، مشيدا بالتناغم الذي شهدته الجامعة هذا العام للمرة الأولى، من خلال تنظيم المؤتمرات الطلابية بالتزامن مع ملتقيات التوظيف والمؤتمرات البيئية الأولى بكل كلية، وهو ما يعكس تكامل الجهود نحو إعداد خريج واعٍ قادر على مواكبة سوق العمل وملتزم بمسؤوليته المجتمعية والبيئية.

وأعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديرها لهذا النهج المتكامل الذي اتبعته الجامعة هذا العام، مؤكدة أن ربط الأنشطة الطلابية بالقضايا البيئية واحتياجات سوق العمل هو توجه استراتيجي يرسخ دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية، تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، والذي أعرب عن فخره بالمستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب الكلية، مؤكدًا أن المركز يدعم كافة المبادرات التي تساهم في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب الأكاديمي.

فيما ثمنت الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، جهود القائمين على تنظيم المؤتمر، موضحة أن الاستعدادات له بدأت منذ وقت مبكر، وتم خلالها الحرص على توفير منصة علمية تتيح للطلاب عرض أفكارهم و مشروعاتهم المتعلقة بالاستدامة في المجال الطبي، بما يرسخ قيم البحث العلمي والتطوير المستمر.

كما أكدت الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يعكس وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال ممارسات طبية مسؤولة، وأن هذه التجربة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الحس البيئي والقدرة على مواكبة التحديات المستقبلية في مهنة طب الأسنان.

تناول المؤتمر محاور رئيسية تركزت على مفهوم الاستدامة في ممارسة طب الأسنان، والربط بين البيئة والمجال الطبي، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية دمج هذه المفاهيم في التعليم والتدريب الأكاديمي.

وتميز المؤتمر بمشاركة 43 طالبًا من المحاضرين، قدّموا من خلاله 10 عروض شفهية و5 ملصقات علمية، عكست مستوى الوعي العلمي والابتكار لدى طلاب الكلية.