تمريض القناة تنظم مؤتمرها البيئي 29 أبريل تحت عنوان "استدامة البيئة.. مفتاح لصحة الإنسان ورفاهيته"

دعا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض بجامعة قناة السويس، كافة المهتمين بالشأن البيئي والصحي للمشاركة في فعاليات المؤتمر البيئي المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الله عميد كلية التمريض.

يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية تحقيق التنمية المستدامة، وربط قضايا البيئة بالصحة العامة وجودة حياة الإنسان.

ويُعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، كما تتولى الدكتورة أميرة محمد علي، مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهام مقرر المؤتمر ورئيس لجنة الإعلام بكلية التمريض.

سلامة البيئة وصحة الإنسان

ويُعقد هذا الحدث العلمي الهام تحت عنوان "استدامة البيئة.. مفتاح لصحة الإنسان ورفاهيته"، ليؤكد على العلاقة الوثيقة بين سلامة البيئة وصحة الإنسان الجسدية والنفسية، ودور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي البيئي وتبني الممارسات المستدامة.

هذا وتُعرب اللجنة المنظمة عن ترحيبها بجميع الحضور والمشاركين، مؤكدة أن المؤتمر سيكون منصة علمية ومجتمعية متميزة تبادل الخبرات والرؤى حول القضايا البيئية الملحة.