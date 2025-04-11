"فرص جديدة وبيئة آمنة" بالمؤتمر البيئي والملتقى التوظيفي بـ"طب أسنان قناة السويس"

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، المؤتمر البيئي الأول والملتقى التوظيفي الثاني تحت عنوان "فرص جديدة وبيئة آمنة"، وذلك بقاعة المناقشات بالدور الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن عقد هذا المؤتمر والملتقى يأتي في إطار الأسبوع البيئي للكلية، ما يعكس إيمانها العميق بأهمية التكامل بين البعد الأكاديمي والمهني والبيئي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريجين قادرين على مواكبة التحديات العلمية والمهنية في بيئة مستدامة وآمنة.

وقد افتتحت فعاليات المؤتمر والملتقى الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أشادت في كلمتها بجهود كلية طب الأسنان في تنظيم فعالية تجمع بين التوظيف والوعي البيئي، مؤكدة أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية واضحة لدمج البعد البيئي في الأنشطة الطلابية والمهنية، ما يسهم في بناء كوادر قادرة على التأثير الإيجابي في مجتمعها.

وأقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، التي أكدت أن كلية طب الأسنان تولي اهتمامًا بالغًا بإعداد طلابها لسوق العمل، وحرصها على الالتزام بالمعايير البيئية في العملية التعليمية والعيادات التدريبية، موضحة أن هذا المؤتمر هو انعكاس عملي لرؤية الكلية ورسالتها.

كما أوضحت الدكتورة وفاء الحصري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر والملتقى يمثلان منصة هامة للتواصل بين الكلية والمجتمع الخارجي، ويجسدان جهود الكلية في دعم المبادرات البيئية والمهنية بما يخدم المجتمع المحلي ويرتقي بمستوى الخدمة التعليمية.

وشارك في الملتقى التوظيفي الدكتور مصطفى مكاوي، نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية، حيث استعرض الفرص المتاحة لشباب الأطباء، وناقش أبرز التحديات التي تواجههم في بداية مشوارهم المهني.

وفي إطار فعاليات المؤتمر البيئي، ألقت الدكتورة منى فاروق، مدير إدارة النفايات الخطرة بوزارة الصحة، محاضرة تناولت فيها آليات التخلص الآمن من نفايات عيادات الأسنان، وأكدت على ضرورة التزام المؤسسات الطبية بمعايير السلامة البيئية.

كما قدّم الدكتور أحمد الراودي، أستاذ الأشعة بكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، محاضرة علمية تناولت أحدث القواعد المنظمة لاستخدام الأشعة السينية في مجال طب الأسنان، مشددًا على أهمية اتباع الإرشادات الحديثة لضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية.

جاء تنظيم هذه الفعالية انطلاقًا من إيمان كلية طب الأسنان بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك حرصها على تهيئة طلابها وخريجيها لمتطلبات سوق العمل من خلال فعاليات تجمع بين التأهيل المهني والتوعية البيئية.