الأحد المقبل.. جامعة قناة السويس تكرم الأمهات المثاليات وتعلن الفائزين بالمسابقة الرمضانية

تنظم جامعة قناة السويس في أجواء يسودها التقدير والامتنان، حفل تكريم الأمهات المثاليات العاملات بالجامعة لعام 2025، وذلك يوم الأحد الموافق 13 أبريل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة المؤتمرات بالجامعة الجديدة، في احتفالية تُجسد تقدير المؤسسة الجامعية لدور الأم العاملة وجهودها المتواصلة في خدمة المجتمع الأكاديمي.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي يحرص دومًا على دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تُرسخ لقيم الوفاء والاحترام، وتُعزز من روح الانتماء داخل بيئة العمل الجامعية.

ويأتي الحفل بدعم وإشراف شريف فاروق إبراهيم أمين عام الجامعة، الذي أكد على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة رعاية العاملين في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين التقدير المعنوي والتفاعل المجتمعي داخل الجامعة.

ويتخلل الاحتفال كذلك إجراء القرعة العلنية للمسابقة الدينية الرمضانية لعام 1446 هجريًا، والتي شارك فيها عدد كبير من العاملين بالجامعة، في تقليد سنوي يعكس حرص الجامعة على تعزيز القيم الروحية والتنافس الإيجابي خلال شهر رمضان المبارك.

ويُنفذ هذا الحدث المميز بواسطة الإدارة العامة للشؤون الإدارية ممثلة في إدارة رعاية العاملين، بإشراف الدكتور أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والأستاذ عبد العزيز شاهين مدير إدارة رعاية العاملين ، التي دعت جميع منسوبي الجامعة لحضور هذه المناسبة المتميزة، التي تجمع بين التكريم والاحتفال والقيم الدينية، في مشهد يعكس تماسك الأسرة الجامعية واعتزازها بكل من يسهم في بنائها.