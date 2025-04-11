ملك ليفربول.. أول تعليق من محمد صلاح بعد تجديد عقده مع الريدز

أعرب النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر عن سعادته بتجديد عقده مع نادي ليفربول والاستمرار مع الريدز، مؤكدًا أن تجربته مع النادي كانت الأجمل في مسيرته الكروية.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة تجديد عقد النجم والهداف الدولي المصري محمد صلاح لمدة موسمين مقبلين.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول عقب تجديد عقده: بالطبع أنا متحمس للغاية ولدينا فريق رائع الآن.

وأضاف: كان لدينا فريق رائع أيضًا في الماضي، لكنني وقّعت لأنني أعتقد أننا نملك فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم.

وتابع: الأمر رائع حقًا لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي هنا ولعبت لمدة 8 سنوات، وأتمنى أن تمتد إلى عشر سنوات، أستمتع بحياتي وكرة القدم هنا، وهذه الفترة كانت الأبرز في مشواري.

وواصل صلاح: أقول للجماهير إنني سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي وجددت عقدي لأنني مؤمن بقدرتنا على التتويج بالمزيد من البطولات الكبرى معًا.

واختتم الفرعون المصرى حديثه موجها رسالة إلى جماهير ليفربول: استمروا في دعمكم لنا وسنقدم كل ما لدينا على أرض الملعب، نأمل أن نحقق المزيد من الألقاب في المستقبل القريب.