الإثنين.. رسالة دكتوراة في "آثار الفيوم" عن عمارة المنازل بكوم اللولي بتونا الجبل

تناقش فى كلية الآثار بجامعة الفيوم يوم الإثنين المقبل رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشى آثار ملوى فى محافظ المنيا بعنوان "عمارة المقابر والمنازل فى كوم اللولى بتونا الجبل فى ضوء الاكتشافات الحديثة - دراسة أثرية".

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور ناجح عمر على أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآثار –جامعة الفيوم "مشرفا رئيسيا"، والدكتورميلانى فلوسمان مدرس علم المصريات والآثار فى العصر اليونانى والرومانى مصر ورئيس الفريق الألمانى فى البعثة المشتركة بتونا الجبل –القاهرة “مشرف مشارك”، والدكتور أحمد مشحوت أحمد مدرس الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار–جامعة الفيوم "مشرف مشارك".

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ناجح عمر على أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآثار –جامعة الفيوم “مشرفا رئيسيا ورئيسا للجنة”، والدكتور وزير وزير عبد الوهاب أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة فى قسم الآثار المصرية بكلية الآداب – جامعة بنى سويف “عضوا مناقشا”، والدكتور محمد على نصار أستاذ اللغة المصرية القديمة المساعد فى قسم الآثار المصرية بكلية الآثار –جامعة الفيوم "عضوا مناقشا".

وتجرى المناقشة فى الحادية عشرة صباح الإثنين فى قاعة الدكتور عبد الحليم نور الدين فى كلية الآثار بإشراف الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية، والدكتور محمد معتمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.