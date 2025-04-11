ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإثنين.. رسالة دكتوراة في "آثار الفيوم" عن عمارة المنازل بكوم اللولي بتونا الجبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تناقش فى كلية الآثار بجامعة الفيوم يوم الإثنين المقبل رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشى آثار ملوى فى محافظ المنيا بعنوان "عمارة المقابر والمنازل فى كوم اللولى بتونا الجبل فى ضوء الاكتشافات الحديثة - دراسة أثرية".

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور ناجح عمر على أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآثار –جامعة الفيوم "مشرفا رئيسيا"، والدكتورميلانى فلوسمان مدرس علم المصريات والآثار فى العصر اليونانى والرومانى مصر ورئيس الفريق الألمانى فى البعثة المشتركة بتونا الجبل –القاهرة “مشرف مشارك”، والدكتور أحمد مشحوت أحمد  مدرس الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار–جامعة الفيوم "مشرف مشارك".

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ناجح عمر على أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآثار –جامعة الفيوم “مشرفا رئيسيا ورئيسا للجنة”، والدكتور وزير وزير عبد الوهاب أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة فى قسم الآثار المصرية  بكلية الآداب – جامعة بنى سويف “عضوا مناقشا”، والدكتور محمد على نصار أستاذ اللغة المصرية القديمة المساعد فى قسم الآثار المصرية بكلية الآثار –جامعة الفيوم "عضوا مناقشا".

وتجرى المناقشة فى الحادية عشرة صباح الإثنين فى قاعة الدكتور عبد الحليم نور الدين فى كلية الآثار بإشراف الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية، والدكتور محمد معتمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

inbound2692900589393243629
inbound2692900589393243629
جامعة الفيوم كبير مفتشى اثار ملوى فى محافظة الفيوم كلية الآثار جامعة الفيوم عمارة المقابر والمنازل فى كوم اللولى بتونا الجبل الباحث سيد عبد المالك عبد الحميد