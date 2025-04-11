الرحلة لسه مكملة.. ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاح حتى 2027

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، على تجديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لمدة عامين ليستمر بصفوف الريدز حتى يونيو 2027.

وحسم ليفربول، رسميًا الجدل الذي أثير مؤخرًا حول رحيل محمد صلاح، بتجديد عقده ليدافع عن ألوان الريدز لعامين مقبلين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي صورة محمد صلاح وهو يوقع عقد التجديد للريدز وكتب عليها: الرحلة ليه مكملة.

وعلق الدولي المصري محمد صلاح على تجديد عقده قائلًا: "لقد وقعت هنا لأنني أعتقد أننا قادرون على الفوز بالعديد من الجوائز الكبرى معًا".

وقد سجل صلاح 32 هدفًا في 45 مباراة فقط في جميع المسابقات، منها 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متصدرًا قائمة هدافي الدوري، بالإضافة إلى 22 تمريرة حاسمة.