ضربها حتى الموت.. تحقيق عاجل في مصرع سيدة على يد زوجها بأوسيم

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع سيدة تعدى عليها زوجها بالضرب حتى الموت بمنطقة أوسيم، صرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها، اذ تبين أنه نتيجة نزيف داخلي تسبب فيه الضرب بعصى حديدية، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أداة الجريمة "عصى حديدية" المستخدمة في الواقعة، واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، الذين أفادوا أن الزواج المتهم كان دائم الشجار مع زوجته وتعنيفها.

وأمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

عاطل يعذب زوجته حتى الموت في أوسيم



تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل 35 سنة، بها آثار تعذيب وادعاء تعدي زوجها ومقيمة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليها وزوجها بسبب خلافات أسرية قام خلالها الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب بعصا خشبية وتعذيبها حتى الموت جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.