أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025

الجمعة 11/أبريل/2025 - 10:13 ص

استقرت أسعار الحديد اليوم في مصر فيما تراجع سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 11-4-2025

أسعار الحديد اليوم في مصر

بلغت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية وفقًا للبيانات الواردة على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء القيم التالية:

- متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 39,085 جنيهًا.

- سعر حديد عز: 40,108 جنيهًا.

- سعر حديد السويس: 38,300 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي: 38,300 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 35,800 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 36,800 جنيه للطن.

تنتج مصر سنويًا حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، بالإضافة إلى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد نحو 3.5 مليون طن من البليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويتم إضافة قيمة تتراوح بين 1,000 إلى 2,000 جنيه تحت بند ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل إلى أسعار الحديد التي تصل إلى المستهلك.

أسعار الاسمنت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت في السوق المحلي، فقد سجلت القيم التالية:

- سعر طن الأسمنت الرمادي: 3,290 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان: 3,350 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه.

- سعر طن أسمنت العسكري: 3,300 جنيه.

- سعر طن أسمنت السويس: 3,370 جنيهًا.

وتضاف رسوم تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه على سعر الأسمنت ليصل إلى المستهلك.