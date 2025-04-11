أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

الجمعة 11/أبريل/2025 - 09:27 ص

استقرت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها اليوم الجمعة 11-4-2025، ليصل سعر الفراخ البيضاء إلى 79 جنيهًا للكيلو، أما أسعار البيع للمستهلك في المحلات والأسواق المحلية، فقد تراوحت بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة والمحل.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

استمر استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم، حيث سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن 79 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البلدي، فقد استقرت أيضًا في بورصة الدواجن عند 119 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار البيع للمستهلك في الأسواق المحلية بين 125 و132 جنيهًا للكيلو.

فيما يتعلق بأسعار الكتاكيت، فقد استقرت أيضًا في تعاملات اليوم تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا للكتاكيت، بينما بلغ سعر الكتكوت في القطعان ما بين 38 و38.5 جنيهًا.

أما عن أسعار البيض في مصر، فقد سجلت كرتونة البيض البلدي أسعارًا تراوحت بين 160 و165 جنيهًا. كما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 و160 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار الكتاكيت الأخرى، تراوحت أسعار كتكوت ساسو/ ساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا، بينما سجلت أسعار كتكوت بلدي حر بين 6.5 و7 جنيهًا، أما سعر كتكوت مشعر فقد تراوح بين 6.75 و7.25 جنيهًا، في حين سجل سعر كتكوت هجين حوالي 9 جنيهات.