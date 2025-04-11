استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم 11 أبريل 2025

الجمعة 11/أبريل/2025 - 08:59 ص

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بداية تعاملات اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.61 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 51.75 جنيه.

أسعار الدولار فى البنوك

فيما يتعلق بالبنوك الأخرى، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر، أما بنك القاهرة فكان سعر الدولار فيه 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) نفس السعر أيضًا حيث بلغ 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، كما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار عند 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيهًا للبيع، في حين بلغ في بنك التعمير والإسكان 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع.

على صعيد آخر، يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية لهذا العام 2025، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة، الاجتماع سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 17 أبريل 2025، وفقًا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك، ويأتي هذا الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، وأهمها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يعزز التوقعات بوجود فرص قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

أما فيما يتعلق بالتضخم السنوي في مصر، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، كما أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي ليصل إلى 10% في فبراير 2025 مقارنة بـ22.6% في يناير 2025، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.7% في يناير 2025. ما يدل على تهدئة ملحوظة في الضغوط التضخمية.