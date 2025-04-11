أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

الجمعة 11/أبريل/2025 - 09:00 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في محلات الصاغة المصرية، وذلك تماشياً مع حركة السوق المحلية والعالمية.

وبحسب آخر التحديثات، بلغ سعر عيار 24 نحو 5223 جنيهًا للبيع، في حين أن سعر الشراء بلغ 5200 جنيه، أما عيار 22، فقد سجل 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

بالنسبة لـ عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، فقد وصل سعره إلى 4570 جنيهًا للبيع، بينما تم تسجيل 4550 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر عيار 18 نحو 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيه للشراء، وهو من الأعيرة المفضلة لدى البعض بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

وفيما يتعلق بالأعيرة الأقل، فقد سجل عيار 14 نحو 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 حوالي 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيه للشراء.

ووصل سعر الأونصة الذهبية إلى 162,449 جنيهًا للبيع، مقابل 161,738 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب سعر 36,560 جنيهًا للبيع و36,400 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

أما على المستوى العالمي، فقد بلغت سعر الأونصة بالدولار 3175.08 دولار، مما يعكس تأثير الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار على السوق المحلية في مصر.