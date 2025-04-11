الرئيس الفرنسي: يجب إظهار القوة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية لحماية أوروبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تُظهر أوروبا موقفًا قويًا ومتماسكًا في مواجهة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية.

وأضاف ماكرون: "تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا فرصة للتفاوض".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية اتخاذ بلاده قرارًا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة قبل حلول شهر يونيو المقبل، في تطور لافت للموقف الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 5"، شدد ماكرون على أن هذا القرار لن يكون مدفوعًا بأي اعتبارات سياسية شخصية، بل يستند إلى "قناعة عميقة بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون خطوة عادلة ومنسجمة مع تطلعات السلام والاستقرار في المنطقة".