الدفاع الروسية: دمرنا 30 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من تدمير 30 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين. وقالت الوزارة، عبر حسابها على تطبيق "تيليجرام"، إن المسيّرات تم إسقاطها فوق مناطق كورسك وبيلغورود الحدوديتين، بالإضافة إلى منطقة روستوف جنوب البلاد.

وفي السياق نفسه، أفاد يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، بأن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أشار إلى سقوط حطام إحدى الطائرات المسيّرة على مبانٍ إدارية في أحد أحياء المنطقة.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، أن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات الجوية على المدينة، ما دفع الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى التدخل للتصدي للهجوم.