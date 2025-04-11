بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار 2 جنيه.

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، عن رفع تعريفة خط بورسعيد المرج إلى 105 جنيهًا، وبورسعيد الإسماعيلية 47 جنيهًا، وبورسعيد السويس 90 جنيهًا، بورسعيد الزقازيق 92 جنيهًا، وبورسعيد فاقوس 75 جنيهًا، وبورسعيد القنطرة غرب 39 جنيهًا، وبورسعيد المنزلة 40 جنيهًا، وبورسعيد دمياط 32 جنيهًا، وبورسعيد دمياط الجديدة 50 جنيهًا، وبورسعيد المنصورة 64 جنيهًا، وبورسعيد المحلة الكبري 92 جنيهًا،وبورسعيد طنطا 93 جنيهًا، وبورسعيد الإسكندرية 120.5 جنيهًا.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، وسعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.