فلسطين.. 4 شهداء بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الفرا" في مدينة خان يونس.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المنازل السكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن الحماية المدنية بمساعدة الأهالي تمكنوا من انتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا محيط مسجد الفلاح في جباليا البلد، شمال غزة.

وعقب اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة في مدينة جنين، اعتقل جيش الاحتلال 3 شبان من داخل الحي، وانتشرت الآليات العسكرية في الشوارع.