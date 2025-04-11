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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: شهيدة وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل شرق خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد سيدة وإصابة عدد من المدنيين جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المنازل السكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن الحماية المدنية بمساعدة الأهالي تمكنوا من انتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا محيط مسجد الفلاح في جباليا البلد، شمال غزة.

وعقب اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة في مدينة جنين، اعتقل جيش الاحتلال  3 شبان من داخل الحي، وانتشرت الآليات العسكرية في الشوارع.

إعلام فلسطيني شهيدة مصابين قصف اسرائيلي استهداف منزل خان يونس