وسائل إعلام حوثية: 5 غارات أمريكية تستهدف مديرية بني حشيش في صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن طائرات أمريكية شنت، اليوم، خمس غارات جوية استهدفت مواقع في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وأضاف إعلام حوثي، أن ثلاثة غارات أمريكية استهدفت منطقة فج عطان بمديرية معين شمال غرب محافظة صنعاء.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، إن الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن "بدأت للتو"، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء وجود الجماعة في المنطقة، في أعقاب تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح هيجسيث، خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في المكتب البيضاوي، أن بلاده تستهدف كافة البنى التحتية المرتبطة بالجماعة، قائلًا: "سواء كانت منشآت تحت الأرض، أو مصانع أسلحة، أو مخابئ، أو قوات مكشوفة، أو منظومات دفاع جوي... فإننا لن نتراجع وسنكون أكثر حزمًا، إلى أن يعلن الحوثيون وقف هجماتهم على السفن الأمريكية".

وأضاف: "الأسابيع الثلاثة الماضية كانت صعبة على الحوثيين، وما هو قادم سيكون أكثر صعوبة".