أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. تراجع جماعي وأداء متذبذب

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 تقلبات حادة وتراجعًا جماعيًا في مؤشرات الأسعار لأغلب العملات المشفرة الكبرى، في ظل ضغوط بيعية وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أبرز التحركات والمؤشرات لعدد من أهم العملات الرقمية:

بيتكوين (BTC)

سجلت العملة الأكبر في السوق تراجعًا بنسبة 3.31% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ سعرها نحو 79,520.1 دولارًا، بقيمة سوقية تقدر بـ1.58 تريليون دولار، فيما بلغ حجم تداولها اليومي حوالي 43.68 مليار دولار، مستحوذة على 42.91% من هيمنة السوق.

إيثريوم (ETH)

جاء أداء إيثريوم أكثر حدة، حيث انخفضت بنسبة 6.71% إلى 1,527.69 دولارًا، وتراجعت قيمتها السوقية إلى 183.86 مليار دولار، مع حجم تداول يومي بلغ 20.59 مليار دولار، ونسبة هيمنة قدرها 20.54%.

تيثر (USDT)

استقرت عملة تيثر المستقرة عند 0.9994 دولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.02%، وحجم تداول بلغ 79.20 مليار دولار، فيما ارتفعت هيمنتها السوقية إلى 76.81%، مع قيمة سوقية تقدر بـ144.23 مليار دولار.

ريبل (XRP)

انخفضت عملة ريبل إلى 1.9763 دولارًا بتراجع نسبته 2.01% خلال اليوم، وسجلت قيمة سوقية بنحو 115.14 مليار دولار، بتداولات يومية قاربت 4.35 مليار دولار.

بينانس كوين (BNB)

تراجعت BNB بنسبة 0.22% لتسجل 577.70 دولارًا، وبلغت القيمة السوقية 82.20 مليار دولار، بحجم تداول يومي بلغ 1.73 مليار دولار.

سولانا (SOL)

تراجعت عملة سولانا بنسبة 3.97% إلى 113.051 دولارًا، وبلغت قيمتها السوقية نحو 58.21 مليار دولار.

دوج كوين (DOGE)

سجلت دوج كوين هبوطًا بنسبة 1.75%، ووصل سعرها إلى 0.154882 دولارًا، بقيمة سوقية 23.06 مليار دولار.

كاردانو (ADA)

سعر كاردانو بلغ 0.6144 دولارًا بتراجع يومي 1.11%، وقيمة سوقية 21.64 مليار دولار.

Avalanche (AVAX)

خالف AVAX الاتجاه العام، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.88% ليصل إلى 18.40 دولارًا، بقيمة سوقية قدرها 7.65 مليار دولار.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا

من حيث النشاط والحجم، جاءت العملات التالية في الصدارة:

بيتكوين: تذبذب بين 79,004 و79,730 دولارًا.

إيثريوم: هبوط كبير بين 1,471 و1,646 دولارًا.

سولانا وريبل ودوج كوين أظهرت تراجعات متفاوتة، فيما لفتت بعض العملات مثل TRUMP/USD الأنظار بارتفاع ملحوظ تجاوز 26%.