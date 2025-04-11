أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم أمس الخميس 10 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ورصدت "البوابة نيوز" في تقريرها الصادر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، أحدث تحركات أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، والتي جاءت كالتالي:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي: 51.27 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

اليورو: 56.74 جنيه للشراء، و56.90 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.29 جنيه للشراء، و66.49 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 36.39 جنيه للشراء، و36.50 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 61.04 جنيه للشراء، و61.24 جنيه للبيع.

الين الياباني (لكل 100 ين): 35.22 جنيه للشراء، و35.32 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 31.69 جنيه للشراء، و31.79 جنيه للبيع.

الكرونة السويدية: 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

الكرونة النرويجية: 4.73 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع.

الكرونة الدنماركية: 7.60 جنيه للشراء، و7.62 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.99 جنيه للشراء، و7.01 جنيه للبيع.

العملات العربية:

الريال السعودي: 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 166.79 جنيه للشراء، و167.29 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 72.21 جنيه للشراء، و72.61 جنيه للبيع.

الريال القطري: 14.06 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

الريال العُماني: 133.17 جنيه للشراء، و133.54 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 136.03 جنيه للشراء، و136.39 جنيه للبيع.

ويتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تطورات سوق الصرف، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أداء العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.