رئيسة المكسيك: ملتزمون بمعاهدة المياه مع أمريكا حسب توفرها في ظل الجفاف الحالي

أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم التزام بلادها الكامل بمعاهدة تقاسم المياه المبرمة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تنفيذ الالتزامات سيتم وفقًا لتوفر المياه، خاصة في ظل ظروف الجفاف التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأضافت كلوديا أنها أصدرت تعليمات بالاتصال بالمسؤولين الأمريكيين. وقالت أنها متأكدة من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي.

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده ستتأكد من أن المكسيك لن تنتهك الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، كما توعد ترامب المكسيك بعقوبات ورسوم جمركية إذا انتهكت "الاتفاق المائي".

وأمس الخميس، أعلن ترامب وقفًا مؤقتًا لزيادة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على عدد من الدول، مع تقليصها إلى 10% خلال هذه الفترة، في خطوة تهدف إلى منح فرصة للتفاوض، بعد أن أبدت أكثر من 75 دولة رغبتها في الدخول في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وشدد ترامب إجراءاته ضد الصين، معلنًا رفع الرسوم الجمركية على وارداتها إلى 125% بشكل فوري، بسبب ما وصفه بـ"عدم احترام الصين لقواعد الأسواق العالمية".

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية، أقرر رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري".

وأضاف: "في مرحلة ما، ونأمل أن يكون ذلك قريبًا، ستدرك الصين أن استغلال الولايات المتحدة والدول الأخرى لم يعد مقبولًا أو مستدامًا".

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات مستمرة بين واشنطن وبكين حول ملفات تجارية واقتصادية شائكة، في حين يسعى ترامب، الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى تعزيز موقفه من خلال سياسات تجارية حازمة.