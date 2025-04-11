الرئاسة البنمية: سنسمح بانتشار قوات أمريكية قرب قناة بنما

أعلنت الرئاسة في بنما، اليوم الجمعة، أنها وافقت على السماح بانتشار قوات أمريكية قرب قناة بنما، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قامت بنشر عدد كبير من قواتها العسكرية في بنما، مؤكدًا أن هذه القوات تمركزت في عدة مناطق داخل البلاد.

وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض: "لقد أرسلنا العديد من القوات إلى بنما وملأنا بعض المناطق التي كانت لنا سابقا.. أعتقد أن الوضع تحت سيطرة جيدة جدا".

كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن إدارة ترامب تسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"النفوذ الصيني" على هذا الممر البحري الحيوي، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بسيطرة بكين على القناة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال هيجسيث، في كلمة ألقاها أمام قوات الأمن البنمية والجنود الأمريكيين المتمركزين في البلاد:

"الصين الشيوعية أبدت نية واضحة للهيمنة على قناة بنما، سواء بشكل فعلي أو رمزي. ونحن نقول بكل وضوح: لن يحدث ذلك خلال عهدنا. سنعمل على تعميق شراكتنا مع بنما أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف الوزير أن القوات الأمريكية تُجري تدريبات ومناورات مشتركة مع الجانب البنمي، تشمل طرادين مزودين بصواريخ موجهة من البحرية الأمريكية، وقاربًا تابعًا لخفر السواحل، وأربع مقاتلات من طراز "F-18"، إلى جانب أكثر من ألف جندي أمريكي، بينهم سرية من قوات مشاة البحرية (المارينز).