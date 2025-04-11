رويترز: اليورو يسجل أعلى مستوياته أمام الدولار منذ يوليو 2023

أفادت وكالة أنباء "رويترز" أن اليورو سجل ارتفاعًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، مدعومًا بتراجع أداء الدولار.

وأضافت، أن الدولار الأمريكي انخفض بشكل حاد أمام الفرنك السويسري، مسجلًا أدنى مستوى له منذ يناير 2015.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.6% في التعاملات المبكرة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن غالبية الأمريكيين يتوقعون ارتفاع أسعار السلع اليومية خلال الأشهر الستة المقبلة، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة واستمر ثلاثة أيام حتى يوم الأحد، 1027 بالغًا، مع هامش خطأ يبلغ نحو 3 نقاط مئوية.

وبحسب النتائج، توقع 73% من المشاركين أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع التي يشترونها يوميًا، في حين قال 4% فقط إنهم يتوقعون انخفاضًا في الأسعار، بينما توزعت بقية الآراء بين من لا يتوقعون أي تغيير أو لم يدلوا برأيهم.

وقد أثار إعلان ترامب عن أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ عقود حالة من القلق في وول ستريت، حيث حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بل وربما تسهم في دفع الاقتصاد الأمريكي والعالمي نحو ركود محتمل.