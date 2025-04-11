ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في دمياط

اعتمد لدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة.

كما اعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من ١٠ جنيه إلى ١١.٥ جنيه والكيلو الذى يليه من ٣ جنيه إلى ٣.٤٥ جنيه، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أيمن الشهابي على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة ووضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتاكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحدد.

وأكد محافظ دمياط عن متابعة الموقف بشكل دوري على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة من خلال الأرقام " ١١٤" و" ٢٢٦٤١٢١" أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب (٠١٥٥٦٦٨١١١١) (٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢) والخط الساخن لإدارة مرور دمياط (١٣٥).

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 11 أبريل ولمدة 3 أشهر.

وأصبح الأسعار كالآتي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لتر

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر

كما تقرر تثبت غاز تموين السيارات والغاز المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

كما تقرر زيادة أسعار المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن.

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه

- وأسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.