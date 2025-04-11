الإعلان خلال ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار المنتجات البترولية اليوم الجمعة

كشفت مصادر بوزارة البترول، أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تحريك أسعار الوقود بمقدار 12%: 15% والتنفيذ خلال ساعات.

زيادة أسعار المنتجات البترولية

وتشير المعلومات أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

الأسعار بعد الزيادة

بنزين 95 من 17 الي 19 جنيه لتر

بنزين 92 من 15.25 الي 17.25 جنيه لتر

بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه لتر

السولار من 13.5 الي 15.5 جنيه لتر

والكيروسين من 13.5 الي 15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من. 95000 الي 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400

طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210 جنيه للمليون وحده حراريه.

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائيه وغاز تموين السيارات