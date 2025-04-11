وفد من محافظة بورسعيد يزور عددًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.. صور

قام وفد من ديوان عام محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بزيارة عدد من الكنائس بنطاق المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة المسيحين بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد، وذلك بالإنابة عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأعرب الوفد عن سعادتهم بمشاركة الإخوة الأقباط الاحتفال بقرب عيد القيامة، مؤكدين على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر ومشاعر الأخوة والترابط الذى يجمع بين أبناء الوطن، متمنين أن يعيد الله على الإخوة الأقباط الأعياد فى خير وسلام، وأن يحفظ الله شعب مصر من كل سوء.

وأضاف أعضاء الوفد؛ أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدين على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، ومصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري.

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