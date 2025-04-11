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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شاب أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة في أوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته بعصا خشبية حتى الموت في مشاجرة نشبت بينهما في منطقة أوسيم.

عاطل يعذب زوجته حتي الموت في أوسيم 

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل 35 سنة، بها آثار تعذيب وادعاء تعدي زوجها ومقيمة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليها وزوجها بسبب خلافات أسرية قام خلالها الزوج بالتعدي علي زوجته بالضرب بعصا خشبية وتعذيبها حتى الموت جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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