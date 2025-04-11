قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الخميس، استشهاد الطفل "يامن سيف الرملاوي" في مجزرة الاحتلال بحي الشجاعية في مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المنازل السكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الحماية المدنية بمساعدة الأهالي تمكنوا من انتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا محيط مسجد الفلاح في جباليا البلد، شمال غزة.

وعقب اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة في مدينة جنين، اعتقل جيش الاحتلال 3 شبان من داخل الحي، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع الحي.