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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب خلافات عائلية.. مزارع ينهي حياة آخر بآلة حادة في المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم  مزارع  على  قتل مزارع آخر بسبب خلافات عائلية، أمس الخميس، بمركز أبو قرقاص بالمنيا، فى مشهد  تجرد  من مشاعر الإنسانية وتم ضبط المتهم، والتحفظ على جثة المجني عليه وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص بعد معاينة النيابة.

وكان فريق من البحث الجنائي قد انتقل على الفور إلى موقع  البلاغ وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين المجني عليه، و«ص، ح" 45 سنة، مزارع، بسبب خلافات عائلية، قام خلالها المتهم بالتعدي علي المجني علية بآلة حادة.

هذا  وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، بلاغا من عمليات النجدة، بمقتل  “ي، ك، ” 60 سنة، مزارع، مقيم بمركز أبوقرقاص، متأثرا بجراح آلة حادة.

هذا وتم ضبط  المتهم، والاداة المستخدمة  فى الجريمة   وأخطرت النيابة العامة، التي قامت بمناظرة الجثة، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي وقررت النيابة العامة بمركز أبوقرقاص، انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحري. وتحرر محضر بالواقعة.

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