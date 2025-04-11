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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على طفلة مصابة بجرح قطعي بالرقبة في القناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها؛ لكشف غموض العثور على فتاة صغيرة بالصف الثاني الابتدائي مصابة بجرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية، جرى نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى القناطر الخيرية وإجراء جراحة عاجلة لها، إذ تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة، وجرى تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية وحجزها حاليا بالعناية المركزة، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

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