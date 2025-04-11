الأمم المتحدة: الحرب في جميع أنحاء قطاع غزة تلحق خسائر فادحة بالمدنيين

حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية للحرب الدائرة في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وأن المدنيين لا يجب أن يكونوا هدفًا للغارات الإسرائيلية. أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت من دعم بعض عمليات الإجلاء الطبي من غزة، إلا أن نحو 12500 مريض لا يزالون بحاجة ماسة إلى الخروج لتلقي العلاج، وسط أوضاع طبية متدهورة.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة إعادة فتح المعابر لإدخال الإمدادات الإنسانية والطبية إلى القطاع المحاصر، في ظل استمرار نقص الغذاء والماء.

وأضافت أن أكثر من 60 ألف طفل فلسطيني يعانون من سوء التغذية في غزة، محذرة في الوقت نفسه من نقص حاد في المياه داخل خيام النازحين في غزة.