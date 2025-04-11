السر المقدس بين الرمز والحقيقة.. تقرير عن سر المسحة القائم بالدهن بالزيت وصلاة الإيمان

كشف الأنبا إغناطيوس برزي، مطران كرسي طيبة وأقاليم الوجه القبلي للأقباط الكاثوليك وعضو مجلس الشيوخ في الديار المصرية، عن البعد الحقيقي لسر المسحة المقدسة، القائم على الدهن بالزيت والمقرون بصلاة الإيمان.

وأشار إلى أن هذا السر لم يكن في بدايته سوى رمز ووعد، كما ورد في الأناجيل حيث كان التلاميذ يطوفون المدن والقرى يكرزون بالتوبة ويشفون المرضى بدهن الزيت، كما في إنجيل مرقس (مر 6:23): “ويمسحون بالزيت مرضى كثيرين ويشفونهم”. غير أن هذا الفعل الرمزي تحوّل إلى سر فعلي مع تعاليم القديس يعقوب الرسول الذي قال: “هل فيكم مريض؟ فليدع كهنة الكنيسة، فيصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم المسيح.

فإن صلاة الإيمان تخلّص المريض، والرب ينهضه، وإن كان قد ارتكب خطايا تُغفر له” (يعقوب 5:14-15).

وبحسب تفسير الأنبا إغناطيوس، فإن هذا النص الكتابي يُعدّ أوضح إعلان عن سر المسحة. فمادته هي الزيت، وصورته صلاة الإيمان، وخادمه الكاهن، أما مفاعيله فهي شفاء الجسد، وغفران بقايا الخطايا، بل وإزالة آثارها.

ولفت إلى أن الكنيسة اعتمدت هذا السر المقدس عبر خمسة عشر جيلًا دون خلاف، وكانت تمارسه في كل بيت يوجد فيه مريض مؤمن، مؤمنةً بأن رحمة الله قد هيّأت للمؤمنين في المسحة الأخيرة عونًا روحيًا يجتازون به من الحياة الزمنية إلى الأبدية بسلام. ولهذا، اعتاد المسيحيون في أواخر أيامهم تسليم أجسادهم للكنيسة لتمسحهم بالزيت وتصلي عليهم.

إن هذا السر، كما يقدمه الأنبا إغناطيوس برزي، ليس مجرد طقس كنسي، بل هو تعبير حيّ عن العناية الإلهية والمرافقة الروحية حتى آخر لحظات الحياة، ليبقى الإيمان والثقة بالله راسخين في القلوب حتى العبور الأخير.