مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية في نهر هدسون في نيويورك

تحطمت مروحية في نهر هدسون قبالة سواحل مانهاتن في مدينة نيويورك، اليوم الخميس، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية.

وأفادت إدارة الإطفاء بأنها تلقت بلاغًا بالحادث في تمام الساعة 3:17 مساءً، مشيرة إلى أن التحطم وقع بالقرب من شارع هيوستن ونفق هولاند، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء.

وفي مارس الماضي، أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة صغيرة تحطمت في منطقة سكنية بضاحية بروكلين بارك قرب مدينة مينيابوليس، أثناء رحلتها من ولاية أيوا إلى مينيسوتا.

وذكرت الإدارة، في بيان، أن الطائرة كانت من طراز "سوكاتا تي بي إم 7" ذات محرك واحد، وقد أقلعت من مطار دي موين الدولي متجهة إلى مطار مقاطعة أنوكا-بلاين، الواقع في إحدى ضواحي مينيابوليس.

وأشارت إلى أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، كما لم تُعلن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع وفيات أو إصابات.

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث من قبل المجلس الوطني لسلامة النقل لتحديد أسبابه وملابساته.