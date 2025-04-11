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الجمعة 11 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل جريمة شاب ينهي حياة والدته بحجر بسبب خلافات أسرية بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم  شاب على إنهاء حياة والدته في مشهد تجرد فيه من مشاعر الإنسانية، وتبدلت باندفاع الغضب والقسوة، وقام بضرب أمه بحجر كبير أودى بحياتها بسبب مشادة كلامية، وتبين أن هذا الشاب يعاني من اضطرابات نفسية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.


هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام  شاب على إنهاء حياة والدته بضربها بحجر في الرأس أودى بحياتها في إحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شاب في العقد الثالث من العمر يعاني من اضطرابات نفسية بإنهاء حياة والدته بسبب خلافات أسرية.

وتم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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