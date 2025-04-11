تونس بديل كوت ديفوار وقرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء نتيجة قرعة بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الأحد 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو 2025، وذلك بعد قرار اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة وإسناد التنظيم رسمي إلى القاهرة، وكذلك ضم منتخب تونس.

وحدد "كاف" موعدًا مبدئيًا لإجراء القرعة الجديدة للمنتخبات المشاركة بحد أقصى قبل يوم الإثنين المقبل؛ لإتاحة الفرصة للمنتخبات للاستعداد للبطولة خاصة أنها مؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي في نهاية عام 2025.