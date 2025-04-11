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الجمعة 11 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تونس بديل كوت ديفوار وقرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

كاف
كاف
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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء نتيجة قرعة بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من الأحد 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو 2025، وذلك بعد قرار اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة وإسناد التنظيم رسمي إلى القاهرة، وكذلك ضم منتخب تونس.

وحدد "كاف" موعدًا مبدئيًا لإجراء القرعة الجديدة للمنتخبات المشاركة بحد أقصى قبل يوم الإثنين المقبل؛ لإتاحة الفرصة للمنتخبات للاستعداد للبطولة خاصة أنها مؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي في نهاية عام 2025.

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