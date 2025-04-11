أكسيوس: إيران ترغب في معرفة مضمون الاتفاق النووي المحتمل مع أمريكا

أعلن موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إيران أعربت عن رغبتها في بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة ومعرفة مضمون الاتفاق النووي المحتمل.

وأضاف أكسيوس عن مصادر، أن إيران تدرس اقتراحًا خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة بأن تعمل الدولتان على اتفاق نووي مؤقت قبل مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق شامل.

وأشار الموقع نقلًا عن مصادر، إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فقد يأمر ترامب بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو يدعم هجوما إسرائيليا. وأن إيران تعتقد أن التوصل إلى اتفاق نووي معقد وعالي التقنية خلال شهرين أمر غير واقعي وترغب في مزيد من الوقت لتجنب التصعيد.

وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقد محادثات مباشرة بين المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقيادي إيراني كبير، بعد غد السبت.

وأعرب روبيو-في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية عن أمله في أن تسهم هذه المباحثات بين واشنطن وطهران إلى "تحقيق السلام".

يذكر أن ترامب انسحب خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة 2017-2021 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي كان يهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.