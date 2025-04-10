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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي .. صور

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي
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شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الخميس ، في فعاليات الاجتماع المنعقد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، بمدينة لاهاي الهولندية . 


خلال الاجتماع، تم توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ومنظمة "اليوروجست"، تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية من خلال تسهيل الاتصالات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيابة العامة المصرية

كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات القانونية والإستراتيجية والفنية، بما في ذلك نتائج التحليلات الإستراتيجية، والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والممارسات الجنائية الموضوعية والإجرائية، والصعوبات العملية، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في التعاون القضائي في المسائل الجنائية. 

كلمة النائب العام 


ألقى  النائب العام خلال الاجتماع كلمةً أكّد خلالها أهمية التعاون مع منظمة "اليوروجست"، بهدف تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص في مجال طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، بما يضمن توفير العدالة الناجزة في القضايا العابرة للحدود، ومكافحة الإفلات من العقاب. 


وتبادل النائب العام مع  مايكل شميد رئيس المنظمة الدروع التذكارية.

 

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