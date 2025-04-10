غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، غدًا الجمعة، نظيره سموحة على ملعب استاد غزل المحلة، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

استعدادات غزل المحلة لمواجهة سموحة

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، التدريب الأخير قبل مواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وحضر المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، مران الفريق لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء الغد.

وكان غزل المحلة خاض 3 مباريات ودية، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة، حيث فاز على طنطا بثلاثية نظيفة، وتغلب على المنصورة بهدف للا شيء، واكتسح شباب كفر الزيات بخمسة أهداف دون رد.

يحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.